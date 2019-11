A testa bassa, cappuccio calato sul volto, a nascondere delusione e rabbia. Così Lorenzo Insigne ha abbandonato sabato sera gli spogliatoi di San Siro. Nessuna dichiarazione, questa indicazione societaria non poteva essere infranta. Il capitano è il simbolo di questo Napoli confuso ed elettrico, amato ma con riserva. I tifosi lo fischiano, lui reagisce spesso stizzito. Come in un tunnel senza fine, Lorenzo naviga a vista. Il rapporto con ambiente e società sembra ormai logoro, e la rivolta post Salisburgo ha ulteriormente inacidito posizioni sempre più distanti.



OTTAVI CERCASI - Intanto un dolore al gomito, rimediato sabato in un contrasto con Paquetà, lo ha escluso dai convocati per la delicata sfida con il Liverpool. Eh sì, perché nonostante la tempesta in corso mercoledì sera il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League ad Anfield, per evitare di arrivare al dentro/fuori nell'ultima con il Genk. Senza Insigne, ma con un gruppo frammentato e insicuro. Il ricorso al collegio arbitrale, le 24 raccomandate inviate dalla società ai giocatori. La sommossa non può passare impunita, un provvedimento era necessario, seppur in questo momento alimenta e non spegne una situazione caotica, dalla quale non si vede una via d'uscita.



ALTRI RICORSO? - De Laurentiis è di ritorno da Los Angeles, e valuterà anche se ricorrere alla giustizia ordinaria per lesione dei diritti d'immagine, che potrebbe valere circa 6 milioni di euro. Un'altra, eventuale, scelta che renderebbe ancor più pesante il clima a Castel Volturno. In tutto ciò Ancelotti prepara la sfida al'amico rivale Klopp, provando a rievocare uno dei pochi alti di una stagione tremendamente negativa. In mezzo a due fuochi, domani il tecnico tornerà a parlare, infrangendo il silenzio del club, nella conferenza stampa Uefa. L'ultima volta, prima del Salisburgo, Ancelotti si schierò contro il ritiro, appoggiando il fastidio dei giocatori, andando così contro la società. Da quel giorno tante cose sono cambiate, ma il caos che regna a Napoli è sempre lo stesso. Che sia il Liverpool a dare la svolta?



NUOVA CONTESTAZIONE - Intanto nelle ultime ore è spuntato un nuovo striscione in città. Una sorta di invocazione, quella dei tifosi, che chiamano in causa San Gennaro per chiedere un singolare miracolo: non far tornare De Laurentiis dagli Stati Uniti! Una richiesta fuori stagione, che riassume sentimenti e ansie della città: "San Gennaro ti chiediamo un miracolo in più... fa che De Laurentiis dall'America non torni più e al nostro Napoli pensaci tu".