Multiproprietà, Lotito pronto a una Salernitana-bis con un club di Serie D

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero, è pronto ad acquistare un nuovo club e replicare la fortunata esperienza degli anni scorsi con la Salernitana, riportata in Serie A dopo oltre 20 anni. Si tratta dell'ASD Barletta Calcio, squadra che attualmente milita in Serie D e che è stata proposta al parton biancoceleste dal suo amico e collega di partito Dario Damiani, anch'esso Senatore della Repubblica.



Il Barletta, fondato nel 1922, ha partecipato due volte nella sua storia al campionato di Seire B. Attualmente è 12° nel giorne H della quarta serie italiana. Prima di accettare, Lotito vuole comunque avere una visione chiara dei bilianci e della situazione economica della società pugliese. E soprattutto serivrà certezza sulla questione delle multiproprietà, perché il patron biancoceleste vuole evitare in futuro il ripetersi di quanto accaduto nel 2021 con la cessione di fatto obbligata proprio della Salernitana.