Sulley Muntari é tornato in campo in Ghana all’età di 37 anni con gli Hearts of Oak, squadra della capitale Accra che l'anno scorso ha vinto tutto. In sei presenze dall’arrivo di febbraio ha già totalizzato 6 presenze con 1 gol e tre assist. Ma quello che stupisce è stata la richiesta d’ingaggio: solo 12 centesimi al mese, una cifra simbolica.