Giungono tragiche notizie dall'Africa. L'ex calciatore e leggenda del calcio zambiano Philemon Mulala è stato trovato morto nella sua casa a Lichtenburg in Sudafrica. Come riporta ESPN, la polizia locale riferisce che la causa del decesso sia da ricondurre ad un'aggressione subita da parte dei suoi cani. E' stata la moglie a trovarlo, disteso nel giardino, dopo essersi insospettita per il mancato rientro in casa del coniuge. Mulala è ritenuto una leggenda in patria, per aver condotto la nazionale zambiana al suo primo trofeo internazionale, nella vittoria della East Central Challenge Cup del 1984, grazie alle sue reti.