No, non si tratta di uno scherzo autunnale né di una burla domenicale. La realtà dice chenel giorno di San Valentino del 1990 èchiaramente non si tratta della Serie A ma delperòsta trascinando a suon di reti il suo, club dell'omonima cittadina in provincia di Potenza, fin quiun'enormità per una squadre che già nell'anno passato ha centrato gli spareggi promozione ma che parte sempre con l'idea di salvarsi senza troppi patemi, visto che rappresentaMurano, che ha militato con discreto successo anche in Serie B, ha scelto di giocare per i Melandrini, dopo gli anni trae casa sua, a, dove è stato per ben tre volte, una delle quali in Eccellenza con la bellezza di 37 marcature messe a referto: le statistiche per ora diconocon una media pazzesca diIl "Samurai" sembra tornato allo smalto dei vecchi tempi e vuole trascinare la Leonessa ad un altro sogno,Al momento è decisivo come l'argentino dei nerazzurri: l, dove ha ricevuto il soprannome "Samurai" per via dellasi è integrato al meglio negli schemi dell’allenatore Longo. Eppurenell’estate del 2018 a Murano viene, che gli impedisce di scendere in campo a lungo, facendogli temere di dover appendere le scarpette al chiodo, e condiziona la sua carriera, in rampa di lancio con la maglia della. Eppure il bomber rinasce, torna anche in B con la maglia del, prima di scegliere di ripartire da casa, tra Potenza e Picerno. Per non smettere di sognare (e segnare).@AleDigio89