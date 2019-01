« Sarebbe stato più bello se avessimo portato a casa i tre punti - spiega Luis Muriel dopo la doppietta contro la Sampdoria, all'esordio al Franchi - e sono contento dei gol e del mio esordio, meno contento per il risultato », ma l'emozione per la prima in Serie A con la maglia della Fiorentina rimane, specialmente con una prestazione di questo tipo: « Il secondo gol è uno dei più belli che ho segnato, quando sei in campo non te ne accorgi. Poi nello spogliatoio guardi i messaggi e capisci cosa hai fatto. Peccato che non sia servito per la vittoria ». Spazio anche al paragone con Ronaldo, proposto anche dal tecnico Stefano Pioli: « Mi ha accompagnato molto in carriera, spero di sentirlo ogni domenica ». Ambizione a tinte viola.



CARICA - Muriel parla anche dell'accoglienza riservatagli dai compagni, uniti in particolar modo dopo la scomparsa di Astori: « Lo trasmettono, già contro il Torino ogni pallone sembrava l'ultimo, è una squadra che lotta e non lascia niente perduto. Mi hanno accolto bene, il gruppo è molto unito. Quello che è successo con Davide li ha uniti molto ».