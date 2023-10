"Con Muriel abbiamo un patto: lui non deve smettere, anche se è in scadenza deve pensare di essere un giocatore che può fare tanto. Sa quanta stima ho di lui". Netto e chiaro Gian Piero Gasperini nel commentare il momento che sta vivendo Luis Muriel e la sua doppietta contro lo Sturm Graz in Europa League. Una prestazione che ha confermato le indicazione date dal colombiano negli scampoli di partite in cui era stato schierato in Serie A: Luis sta bene e ha ancora i colpi per essere determinante. Anche nell'ultimo anno del suo contratto con l'Atalanta, anche dopo un estate in cui il suo addio a Bergamo è stato più vicino che mai, con Roma e Monza che hanno provato a strapparlo alla Dea.