La condizione fisica non sembrava delle migliori al primo allenamento, dove aveva comunque timbrato il cartellino con un piattone al volo in allenamento; poi le partitelle, le prove tattiche e la convinzione di Pioli. Luis Muriel è partito titolare all'esordio nell'amichevole contro l'Hibernians nel triangolare 'Visit Malta Tournament' che chiude la rassegna maltese per la Fiorentina. Nella prima sfida, il colombiano è stato schierato nel tridente con Chiesa e Thereau e ha timbrato subito il cartellino: prima su un rigore conquistato da Chiesa, poi con un tracciante diretto all'angolino dal limite dell'area e successivamente ha siglato la tripletta personale sfruttando un suggerimento di Chiesa alle spalle della difesa avversaria.