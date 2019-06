Luis Muriel è di fatto un nuovo calciatore dell'Atalanta, che ha raggiunto l'accordo con il Siviglia sulla base di 15 milioni di euro, all'incirca la stessa cifra prefissata per il riscatto del colombiano tra gli spagnoli e la Fiorentina. Come racconta il Corriere Fiorentino, Vincenzo Montella e Daniele Pradè hanno deciso di comune accordo di cercare un attaccante di qualità e sicuro rendimento, che sappia esprimersi nelle azioni manovrate, quindi nel gioco dell’allenatore, più che in contropiede. L'idea viola è inoltre quella di trattenere Federico Chiesa.