Il giocatore della Fiorentina Luis Muriel ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche dei propri obiettivi sul campo: "Arrivare in doppia cifra sarebbe un bel colpo. Il gol che vorrei segnare? Quello che potrebbe regalare la Coppa Italia alla Viola, un trofeo manca da troppo tempo. E vorrei segnare quello che regala il quarto posto. Ora è impossibile, spero in futuro. Riscatto in estate? Firenze è magica, è la mia speranza. Inter? Se vogliamo l’Europa attraverso il campionato dobbiamo batterla".