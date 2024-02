Muriel saluta l'Atalanta, Percassi: 'Chiusura imminente, qui ha fatto la storia'

Luis Muriel saluta l'Atalanta. A giugno sarebbe scaduto il suo contratto con i bergamaschi, ma ormai il colombiano è prossimo ad iniziare una nuova avventura in MLS, con la maglia viola dell'Orlando City.



I DETTAGLI - Per il classe '91 un contratto triennale da due milioni di euro a stagione, mentre la Dea guadagnerà oltre un milione di euro dalla cessione.



LA CONFERMA - L'affare è ormai in definizione, lo ha confermato anche Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, intervenuto a DAZN prima della sfida con il Genoa (24ª giornata di Serie A): "Il trasferimento di Luis si sta concretizzando, nelle prossime ore. Quello che posso garantire è che quando succedono queste cose non c'è l'occasione di salutare in maniera adeguata un protagonista che ha fatto la storia dell'Atalanta. Sicuramente ci sarà modo di invitarlo a Bergamo, nel caso in cui tutto dovesse concretizzarsi, affinché il pubblico lo possa salutare adeguatamente".