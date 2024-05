Muriel segna i primi gol in MLS: VIDEO

Un lampo nella notte. Anzi, due.L'attaccante colombiano ha fatto le reti del 2-1 e 3-1 per a cavallo tra primo e secondo tempo, decisive per il 3-2 finale e per portarsi a casa i tre punti. Per Muriel era la tredicesima presenza con l'Orlando considerando anche la Champions Cup, la decima in MLS delle quali sei da titolare.- Anche stavolta era partito dall'inizio, 85 minuti in campo e due squilli per dimostrare che un posto da titolare lì davanti può essere suo; a cinque minuti dalla fine è stato sostituito dal brasiliano classe '90 Felipe Martins, cresciuto nelle giovanili del Padova. L'Orlando City gioca con un 3-5-2 nel quale gli attaccanti stanno ruotando in cerca di una coppia fissa che possa garantire continuità durante la stagione.- La MLS 2024 è iniziata nella seconda metà di febbraio, e andrà avanti fino al 7 dicembre: dopo le prime 11 giornate. Con Muriel titolare la squadra ha perso una sola volta, nel giorno del debutto del colombiano dal primo minuto contro Atlanta. L'ex Atalanta ha lasciato Bergamo a metà febbraio per un piccolo indennizzo da un milione di euro, dopo tanti anni ha detto addio all'Italia per inziare una nuova vita.