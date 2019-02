Luis Muriel ha messo nel mirino l'Inter, seconda squadra alla quale ha segnato di più. Come racconta La Nazione, dopo le sei reti alla Roma, le quattro siglate ai nerazzurri - a pari merito con il Genoa - rappresentano il secondo miglior dato in questa speciale classifica. In vista dell'impegno del prossimo turno al 'Franchi', però, il colombiano potrebbe riposare: secondo quanto riportato da Radio Bruno, l'attaccante colombiano potrebbe partire dalla panchina contro la squadra di Spalletti.