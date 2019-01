Il primo colpo è stato piazzato. Luis Muriel approda alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia: l'attaccante colombiano arriverà a Firenze nella giornata di mercoledì, sostenendo le visite mediche nel primo pomeriggio. Il 5 gennaio, poi, la partenza per Malta, dove i viola rimarranno in ritiro fino al 10.