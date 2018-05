Voglia di Italia. Forte, continua, perché Luis Muriel tornerebbe di corsa nel nostro campionato. Tra Lecce, Udinese e Sampdoria il suo rendimento è stato in continuo crescendo; poi la cessione al Siviglia con Vincenzo Montella che lo ha ritrovato, senza successo. Troppi alti e bassi, Muriel al momento sta concludendo la sua stagione con 9 gol segnati tra Liga, Copa del Rey e Champions League: era lecito aspettarsi di più, ma adesso il mercato si è acceso e l'accostamento al Milan intriga il colombiano.



TEMPI E DESIDERI - Muriel spinge con forza per questa soluzione: gli piacerebbe vestire la maglia rossonera, può essere la grande occasione della sua carriera, lo ha fatto sapere al suo entourage in tempi non sospetti. Ma il segnale del Milan è chiaro: Luis è un nome in lista, non ai primi posti perché c'è la volontà di investire su un attaccante di maggior rilievo internazionale. Eppure Muriel può essere un'occasione, il Milan ha preso tempo e avvisato che ci vorranno settimane - passando dal verdetto della sanzione Uefa - per decidere la mossa in attacco in vista del mercato in arrivo. Luis aspetta e spera, il desiderio rossonero è forte. Ma potrebbe non bastare...