Perché dopo gli ultimi giorni e le ultime ore infiammate da contatti, proposte e inserimenti, il club viola si avvicina al traguardo dell’operazione Muriel grazie alla parola ottenuta dal giocatore da più di una settimana, grazie al rapporto tra il dge l’agente del giocatore,- Come appreso da Calciomercato.com, infatti,come ammesso da Rino Gattuso dopo la gara con la Spal, tanto da toccare l’argomento tattico dell’eventuale impiego di Muriel., poi cercando di convincere l’ex Samp ad accettare il progetto rossonero., siamo alle ultime schermaglie e si conta di chiudere con il Siviglia come col giocatore portando Muriel alla corte di Pioli., fino alle firme un intrigo simile rimane aperto.Ma la situazione si sta delineando: Muriel sempre più convinto di rispettare l’accordo con la Fiorentina, rossoneri in attesa dell’ultima parola. Il via libera decisivo che concluderà questa sfida di mercato di fine anno.