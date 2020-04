Il trasferimento di Jeison Murillo dalla Sampdoria al Celta Vigo, perfezionato durante la sessione invernale di mercato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, sembrava destinato a concludersi con un'acquisizione a titolo definitivo da parte della società spagnola. Questo perchè le prestazioni dell'ex Inter con la maglia del Celta erano state decisamente più positive rispetto a quelle offerte a Genova, sponda blucerchiata.



La questione Coronavirus, invece, ha reso tutta la vicenda più incerta, mettendo a rischio anche il possibile riscatto del calciatore. Lo stesso Murillo però ha rivelato di essersi ambientato piuttosto bene nella nuova squadra: "Sono felice al Celta, la squadra è migliorata a livello di collettivo e sappiamo di avere cose su cui dobbiamo lavorare" ha commentato il colombiano durante una diretta Instagram, come riportato da El Desmarque.



"L’importante è che ne siamo consapevoli, e per questo dobbiamo impegnarci" ha aggiunto il difensore. "La gente mi chiede di rimanere. Ma la cosa principale è rientrare bene, continuare bene come squadra e continuare a migliorare individualmente. Si può vedere un futuro positivo, ma - conclude -- è necessario aspettare".