Accelerata sul fronte cessioni. Muriqi a un passo dall'addio alla Lazio. Ne parla questa mattina Il Messaggero. Secondo il quotidiano quella di oggi contro l'Atalanta potrebbe essere l'ultima partita in biancoceleste per l'attaccante kosovaro.



Top secret però la destinazion (che comunque non sarà il CSKA di Mosca). Oltre alle inglesi Leeds e WBA e alle sirene turche del Fenerbahce, si sono registrati nelle ultime ore interessamenti anche dalla Francia. Nella notizia però si legge solo che la trattativa per la cessione in prestito con diritto di riscatto sarebbe in dirittura d'arrivo.