Il Maiorca non molla Muriqi. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, citando fonti locali e sottolineando che gli spagnoli non hanno abbandonato l'idea di trattenere il centravanti kosovaro, anche se la trattativa con la Lazio sembra essersi fermata. Il club delle Baleari non ha esercitato l'opzione di riscatto da 12 milioni pattuita a gennaio per il prestito. Vuole convincere i biancocelesti a concedere uno sconto sul prezzo del cartellino. Ma da Formello sono disposti a scendere di un milione o poco più. Troppo pochi quindi gli 8 messi sul piatto dagli isolani. Se però le intenzioni sono davvero quelle di accontentare i tanti tifosi, che premono per vedere ancora in maglia rossa l'attaccante trascinatore della squadra nella salvezza di quest'anno, allora è lecito attendersi ulteriori mosse nei prossimi giorni.