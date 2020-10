L'attaccante Vedatha parlato nella sua prima conferenza stampa da giocatore biancoceleste."È un onore essere qui. Farò del mio meglio: sarò il Muriqi della Lazio, non l'Ibra della Lazio"."Sicuramente ci sono delle differenze con la Turchia. Il mio primo obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere i traguardi. Quando sono arrivato ho ricevuto molti messaggi dai tifosi, gli ho rassicurati sul mio impegno"."Non voglio avere troppa pressione per i gol, anche se questa mi permette di raggiungere sempre il successo. Sono un giocatore che ama partecipare con la squadra, non sono un solista"."Sono in uno dei club più grandi in Italia, la Lazio è la prima squadra di Roma. Voglio essere grande quanto questa società"."Ho avuto tantissime offerte, ma ho scelto la Lazio per il modo di giocare e per il ds Tare, che viene dall'Albania. È stata la mia prima scelta"."È un sogno giocare con Immobile. Farò il possibile per imparare da lui e supportarlo all'esterno e all'interno del campo per aiutarlo"."L'allenatore mi conoscerà meglio e saprà rispondere sul mio ruolo"."Sì certo, lo conoscevo già. Sono molto contento e non vedo l'ora di giocare".