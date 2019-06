Gli obiettivi di Torino e Milan - in questa fase di mercato - spesso coincidono, in particolare per quanto riguarda il terzino sinistro che entrambe le squadre stanno seguendo: sia i granata che i rossoneri stanno tenendo sotto osservazione Mario Rui del Napoli e Nicola Murru della Sampdoria.



Il Torino per il momento ha svolto solo dei sondaggi per questi due giocatori e non ha ancora imbastito una vera e propria trattativa. Ma non appena saprà se sarà ripescato o no in Europa League il presidente Urbano Cairo potrà accelerare.