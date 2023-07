Non c'è due senza tre. Dopo gli arrivi dell'inglese Loftus-Cheek dal Chelsea e dell'olandese Reijnders dall'AZ Alkmaar, il Milan è al lavoro per regalare a Pioli un altro rinforzo sul mercato a centrocampo in seguito alla cessione di Tonali al Newcastle. Nel mirino c'è lo statunitense Yunus Musah (classe 2002), sotto contratto fino a giugno 2026 con il Valencia.



Il club spagnolo ha esentato il calciatore dall'amichevole di oggi contro gli inglesi del Nottingham Forest: segnale che la trattativa con i rossoneri è ormai vicina al traguardo. Il Milan è disposto ad arrivare con i bonus ai 20 milioni di euro richiesti dal Valencia e conta di chiudere l'operazione entro venerdì, giorno della partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti.