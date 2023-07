È l’inizio della stagione scorsa quando il ds dell’Inter Piero Ausilio prende un biglietto di andata e ritorno Milano-Siviglia. Circa due ore e mezza di volo per dare un’occhiata al database, sistemare qualche appunto e concentrarsi sulla relazione di un giocatore in particolare:. La partita finisce 1-1, Lamela risponde a Cavani e Musah gioca per 75 minuti largo a destra nel 5-4-1 di Gattuso. Il ragazzo non è niente male: passaggi quasi sempre a destinazione, contrasti vinti e la personalità di provare qualche dribbling.- Ma in quella partitae Ausilio si è appuntato quel nome che in queste settimane è stato accostato più volte all’Inter in caso di cessione di Onana. Idee di metà ottobre, profili che hanno rubato l’occhio e inseriti nel database nerazzurro, retroscena di un mercato che sta decollando.