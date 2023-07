Ilcontinua la sua marcia sul mercato, ma non c'è solosul taccuino di Furlani e Moncada. Regalare a Pioli un altro centrocampista dopo Loftus-Cheek e Reijnders è uno degli obiettivi e il nome diè in cima alla lista dei pensieri. E da San Gallo in Svizzera, dove ilsi trova per il ritiro estivo, arrivano novità sullo statunitense classe 2002. Come riferito dalla stampa valenciana infatti, Musah questa domenica, una seduta di poco meno di un'ora che il giocatore ha saltato restando in hotel. Il motivo? Un, rimediato nel corso dell'amichevole giocata e vinta ieri (sabato) contro lo Spartak Trnava.- Un piccolo problema che non preoccupa, una decisione presa per non correre inutili rischi. Per proseguire la preparazione, ma anche perché la partenza per il ritiro con il Valencia non esclude che Musah possa lasciare il club spagnolo nelle prossime settimane. Il Milan, nonostante cullasse il sogno di consegnarlo a Pioli già per la tournée negli Stati Uniti, resta sulle tracce del ragazzo, che ha già detto sì all'offerta di un contratto da. L'ostacolo principale è convincere il proprietario del Valencia,, che da Singapore ha stoppato una proposta già accettata dalla dirigenza valenciana dae continua a chiedereper non svendere quello che è considerato uno dei migliori asset in rosa. Una cifra che i rossoneri non intendono raggiungere, ma. Ore di riflessione, il Milan non molla Musah e studia il nuovo affondo.