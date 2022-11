Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista del Valencia e della nazionale degli Stati Uniti, Yunus Musah, ha parlato di un possibile ritorno in Italia con l'Inter che lo sta seguendo da vicino.



INFANZIA IN ITALIA - "Ho passato l’infanzia in Italia, non posso dimenticare. Ho vissuto anni molto buoni della mia vita, ho tuttora tanti amici lì e con loro parlo sempre".



INTER - "Per caso mi sta chiedendo dell’Inter? Ho sentito e letto anche io molte cose negli ultimi giorni. Ma per la verità il mio agente non mi ha detto nulla a proposito, non posso sapere fino in fondo quanto ci sia di vero".



MI PIACEREBBE TORNARE - "Nella vita non si può mai sapere cosa succede. Certo che mi piacerebbe un giorno tornare da protagonista".



GATTUSO - "Io e lui parliamo sempre in italiano. Mi sta facendo crescere, è una brava persona e un grande allenatore. Con lui sto acquisendo molta fiducia, sto diventando un giocatore migliore".