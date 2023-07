, come vi abbiamo raccontato anche ieri su Calciomercato.com. La tensione tra il centrocampista statunitense e la società spagnola è evidente e a confermarla anche il fatto che, che nel frattempo spera che lo stallo si sblocchi.- Uno stallo dettato principalmente dall'intransigenza del proprietario del Valencia, che da Singapore aveva stoppato la propria dirigenza che aveva già accettato la proposta dl Milan da 1. La dirigenza rossonera è convinta che il muro eretto da Lim sarà sgretolato, per la volontà del giocatore e per le necessità economiche del Valencia. Musah vuole solo il Milan, il braccio di ferro continua.