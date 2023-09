Jamal Musiala continua a far parlare di sé, con gli occhi di numerose big europee su di lui. In un'intervista a Sport Bild, il giocatore classe 2003 del Bayern Monaco - in scadenza di contratto con i tedeschi nel 2026 - ha parlato dell'ipotesi di trasferirsi in Premier League.



SULLA PREMIER - "Si tratta del campionato più forte e attraente al mondo in questo momento, ma mi sento a mio agio qui e sono concentrato sul mio successo con il Bayern. Non si sa mai cosa accadrà tra qualche anno”.