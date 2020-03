in questi giorni difficili di emergenza, paura e tribolazione. Amore e solidarietà: sono linfa dalla quale chi resta a casa deve attingere per aiutare chi in questi giorni è fuori ad aiutarci. Eche, più che un Live Aid dei nostri tempi, ha rappresentato un'intima serata fatta di strimpellate tra amici,Che poi, diciamocelo, il lato più intimo della musica, quello acustico, è quello che colpisce sempre di più al cuore. Colpisce anche se alcune performance sono forse troppo sdolcinate e alcuni discorsi tendono al banale.CLICCA SULLAPER RIVIVERE, città martoriata e colpita al cuore più di ogni altra da questa emergenza Covid-19, cantata in uno dei momenti più emozionanti della serata dacome il più bel complimento da fare alla persona che amiamo, fino ad arrivare a Lecce, città deiche canta Poetica e Un giorno migliore,che si esibisce con la sua Tikibombom,canta un commuovente Gino Paoli da dedicare al padre,sulle note di Magnifico,sempre da Milano che canta il brano del trionfo nell'ultimo Sanremo, Fai Rumore eche si esibisce al pianoforte con Rapide., mentre tra chitarra e pianoforte viene interrotto dal cane Ugo (come successo anche a Billie Joe Armstrong deinel charity show statunitense andato in onda domenica sera su Fox e condotto da). Da brividi le performance ditorna a farsi sentire con Tu Italia e Se stiamo insieme.Tra le esibizioni più interessanti quelle di, il presente e il futuro del cantautorato italiano. Il primo, con il testo della sua "La verità" ci lascia forse con l'auspicio migliore per il nostro futuro dopo questa emergenza: "Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta in mezzo al mare e non ti butti mai?". E allora