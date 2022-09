Lo scontro fortuito con Demiral durante la gara contro la Roma è costato caro a Juan Musso: intervento allo zigomo con inserimento di placche e viti e uno stop che rischia, causa stop per il Mondiale in Qatar, di protrarsi fino al 2023. Guardando il lato positivo, Juan potrà passare più tempo con il piccolo Alessandro, nato da un paio di settimane dalla moglie Anna Ariaudo, che ha documentato sui suoi profili la gravidanza.



