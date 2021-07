Dopo 104 presenze con la maglia bianconera, Juan Musso ha lasciato quest'oggi l'Udinese per firmare ufficialmente con l'Atalanta. "Prometto impegno, sacrificio e dedizione per affrontare questa nuova sfida. L’obiettivo che mi spinge a far parte della famiglia Atalanta è la fiducia che questa squadra continuerà il suo grande percorso storico. Sarò per sempre grato all’Udinese per avermi dato l'opportunità di giocare in Serie A. Ho passato 3 anni bellissimi in cui ho vissuto momenti indimenticabili. So che l'amore che ci unisce sarà eterno".