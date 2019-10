Handanovic, Sanchez, Inler, Zapata, Benatia, Asamoah, poi il buio, un periodo in cui gli osservatori dell’Udinese sembravano aver perso definitivamente lo smalto nello scoprire una sfilza di talenti che sono stati alla base del glorioso decennio friulano. La svolta potrebbe chiamarsi Juan Musso. Classe ’94, argentino di San Nicolás de los Arroyos, inizia con il basket, per poi passare al rettangolo verde ma sempre prendendo il pallone con le mani. La trafila nelle giovanili del Racing fino all’esordio in prima squadra. Patron Pozzo se lo assicura nell’estate del 2018 per poco meno di quattro milioni di euro. La prima stagione a difesa della porta bianconera termina tra alti e bassi: 29 presenze e 40 gol subiti, con sette clean sheet finali, un gol incassato ogni 65 minuti di gioco. Complice un’annata travagliata per lui e per la sua squadra, il bilancio finale resta comunque da sufficienza in pagella.



GARANZIA - Dopo un anno di rodaggio, il giovane portiere, che conta anche una presenza con l’Albiceleste, sembra aver innestato la marcia superiore: parate determinanti, interventi spettacolari, grande sicurezza tra i pali e un netto miglioramento del bagaglio tecnico in generale. Sempre titolare in queste prime sei giornate di campionato, metà delle quali finite senza subire reti, al pari di Strakosha, meglio di lui soltanto Handanovic.



FUTURO - Il suo destino, in un futuro che pare abbastanza prossimo, sembra essere lontano da Udine: seguirà le orme del predecessore Handanovic diventando il suo erede all’Inter? Oppure completerà la sua crescita in un altro club della Serie A? Di sicuro, se le prestazioni continueranno ad essere del livello mostrato fino ad oggi, il suo nome finirà ben presto sui taccuini dei dirigenti di mezza Europa. In ogni caso, l’Udinese si sta già fregando le mani, mentre Musso le sta scaldando in vista del prossimo match contro la Fiorentina.