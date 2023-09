Il Messina, in piena crisi di risultati, si trova all’ultimo posto in classifica nell’allora Serie B. Serve un cambio di passo, serve cambiare qualcosa per non incombere nei soliti incubi a cui la storia messinese ha abituato i suoi tifosi.(Storari, Aronica, Zoro, Parisi, Giampà, Sullo, Di Napoli, solo per citarne alcuni). Quel giorno,Fu l’inizio di un sogno, di una cavalcata incredibile che portò il Messina nuovamente in Serie A dopo 39 anni dall’ultima apparizione. Una favola che culminò, nel momento di suo massimo splendore, nello storico 7° posto in massima categoria, il punto più alto mai raggiunto dalla società siciliana nella sua storia. Abbiamo voluto riavvolgere il nastro e chiedere al diretto interessato cosa voleva dire quel Messina e cosa, oggigiorno, ci si può aspettare dal club.“Molta amarezza non avrei ma pensato un epilogo così triste… Però la nostra storia non ce la toglie nessuno”.“Sono contento, spero che questo progetto possa sempre più consolidarsi con il tempo. Il ritorno di Mario Bonsignore (ritornato ufficialmente Consulente Generale del club proprio in questi giorni ndr) è un segnale importante”.“Ci vorrà tempo, un tassello alla volta cimenta un percorso che deve essere condiviso e sostenuto da tutti. In questo momento ci vuole coesione e grande partecipazione per sostenere il progetto e soprattutto la squadra”.“Fu un’esperienza unica, irripetibile. Quel Messina era una squadra di ragazzi stupendi, sostenuti da un pubblico e da una città insostituibili. E se devo raccontarti cosa voleva dire Messina quell’anno, ti dico l'emozione più grande, nella quale c’entra sempre il Milan: abbiamo regalato a tutti i messinesi la grande vittoria a San Siro (2-1 contro il Milan, alla terza giornata ndr, preludio del 2° posto in classifica alla quinta partita). Ecco, quel successo rimarrà sempre nei nostri cuori”.“Sempre forza Messina!”