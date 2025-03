Mutu: "Assumere cocaina fu la peggior decisione della mia carriera, potevo vincere facilmente il Pallone d'Oro"

Getty Images

Un passato nel campionato italiano (fra Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus, Fiorentina e Cesena) e un trasferimento al Chelsea che non è andato secondo le aspettative del club londinese. Questa è la carriera dell’attaccante e fantasista rumenoche, nel corso di un’intervista rilasciata a Telegraph, è tornato sul suo periodo nel campionato inglese e sulla sua squalifica per doping.Ero solo e triste, ma né la depressione né altro giustificavano le mie azioni. Avrei dovuto chiedere aiuto, e non l'ho fatto. Tuttavia, si impara da tutto nella vita, e quella lezione mi ha reso una persona migliore – molto più matura e consapevole di sé. E ne sono orgoglioso".

"Tolleranza zero, questa era la politica del Chelsea in materia di droghe. E penso che sia giusto.. Non ero abituato a quella vita. Non ero preparato. Sono arrivato al Chelsea durante un periodo turbolento della mia vita personale e mi sono ritrovato intrappolato in troppe scuse e bugie. Ero troppo giovane e troppo solo"."Ci ho riflettuto molto e credo che per più di una stagione, fossi tra i migliori giocatori del mondo, quindi avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente. Ma cattive decisioni me lo hanno impedito. Cerco di non tormentarmi per questo".