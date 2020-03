Intervenuto in diretta su Instagram, l'ex attaccante dell'Inter, Adrian Mutu, parla dei suoi trascorsi in nerazzurro e racconta alcuni divertenti aneddoti.



“In allenamento facevamo una partitella, giocavo in squadra con Baggio e ci fischiano un rigore, c’era Lippi allenatore. Io dico a Baggio: ‘Roby, fammi battere’. Ero arrivato da 10 giorni. Feci un pallonetto a Peruzzi e presi la traversa. In quel momento l'orso si alzò da terra e iniziò a rincorrermi. Scappai fino a raggiungere il terzo campo e non tornai fin quando lui non fu negli spogliatoi”..



VIA DAL PARCHEGGIO - “Arrivato all’Inter mi hanno dato un’Alfa Romeo perché stavo in un albergo vicino al Duomo e mi accompagnava sempre un'autista, poi dopo un po’ mi hanno dato la macchina. Ricordo che vado in autostrada, arriva Vieri da dietro con una Ferrari, mi guarda, comincia a ridere e se ne va. Arrivo 15 minuti dopo e volevo parcheggiare la mia macchina dentro la Pinetina, si present uno che lavorava lì e mi dice che in quel posto potevano parcheggiare solo Ferrari e Lamborghini. Ho dovuto lasciare l'auto al terzo parcheggio e farmela a piedi. Arrivato a casa ho chiamato il mio procuratore quando sono arrivato a casa e gli ho chiesto quando sarebbe arrivato il primo stipendio, perché all’Inter volevano solo Ferrari e Lamborghini“.