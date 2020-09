L’attesa non è stata lunga,il campionato è tornato con, ma ha visto uCon la sua doppietta contro il Bologna,a dimostrazione del suo strapotere. Ipiù del doppio di qualsiasi altro giocatore in campo, quattro delle quali nello specchio della porta sulle cinque totali del Milan nel match. Lo svedese è andato a segno in tre match di fila in uno dei top-5 campionati europei per la prima volta da dicembre 2016, quando vestiva la maglia del Manchester United.Nonostante Ibrahimovic sia arrivato alla sua nona stagione nel massimo campionato italiano, mentre nei top-5 campionati europei ci è riuscito in altre due occasioni, sempre in Ligue 1 nel 2012/13 e 2014/15.Zlatan Ibrahimovic conferma che malgrado l’età non ha bisogno di molto tempo per carburare all’interno della stagione, l’attaccante svedese ha infatti preso parte attiva a 16 reti in 16 gare di esordio stagionale nei top-5 campionati europei in carriera: 12 gol e quattro assist. Per il Milan, era dal 2016/17 che un giocatore non realizzava una marcatura multipla alla sua gara di esordio stagionale in Serie A quando Carlos Bacca realizzò una tripletta contro il Torino.