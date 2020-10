La stracittadina milanese ha avuto un sapore diverso per le due squadre coinvolte, a partire dai giorni di avvicinamento alla gara. Se da un lato l’Inter ha dovuto fare i conti con le assenze derivanti dall’epidemia, dall’altro c’era. Parliamo dideterminante anche nella partita più attesa, con una doppietta.in linea con quella palesata alla prima giornata, da Top della Serie A, facendo registrareSembrerebbe quasi checome rivelamesso a referto nella gara di esordio in campionato. Anche in occasione del derby, è stato evidenteQuesto perché, con le sue giocate, l’attaccante classe ’81 fa brillare di luce riflessa il resto della squadra,). Il tutto condito da un valore eloquente: un indice di K-Solution del 99%, che sta a significare checome ha fatto il classe 1999 Leao contro l’Inter, confezionando un assist al bacio per il secondo gol dello svedese. Il portoghese è un’altra delle opere plasmate e perfezionate da Ibra, come si è visto nel derby, con l’ex Lille che ha fatto registrare un 96% di IET e un 97% di IEF, con un picco addirittura del 99% nell’uno contro uno offensivo. 18 anni di differenza non sembrano sentirsi, la nuova coppia d’oro del Milan pare nata per incantare il popolo rossonero.