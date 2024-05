MVP Serie A, tutte le nominations

Top 3 Under 23 Top 3 Portieri Top 3 Difensori Top 3 Centrocampisti. Top 3 Attaccanti MVP - BEST OVERALL

Venerdì 24 maggio la Lega Serie A eleggerà i suoi migliori giocatori per la stagione 2023/2024. Gli MVP di ogni categoria insieme al premio di miglior calciatore dell'anno saranno ufficializzati nella giornata di venerdì, ma oggi sono stati comunicati i terzetti dei giocatori che figurano in tutte e 5 le categorie.e per ogni categoria sono stati selezionati 3 calciatori. tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye che considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A TIM 2023/2024 (a eccezione della 38ª). Tra i Top 3 individuati per ogni categoria i vincitori dei premi MVP saranno i calciatori che, in base alle statistiche, hanno fatto registrare l’indice di efficienza più elevato.