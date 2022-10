Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022

A volte la vita ti costringe a dire basta troppo presto:. Era il centrocampista deputato ad essere il regista deldi, soprannominato '' per la sua intelligenza tattica e la sua imprecisione.- Ad annunciare l'addio al calcio lo stesso Mwepu con una lettera sui social: "Un ragazzo da un piccolo paese chiamato Chambishi ha qualcosa da dirvi. Ha seguito a lungo il sogno di giocare a calcio il più in alto possibile ed è arrivato in Premier League. Alcuni sogni finiscono, così è con tristezza che annuncio di dover appendere le mie scarpe per il consiglio medico ricevuto. Questa però non è la fine del mio coinvolgimento nel calcio, voglio restare coinvolto in qualche modo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto nel mio viaggio calcistico, compresi mia moglie e la mia famiglia, il mio agente, la Federcalcio zambiana, tutti i miei precedenti club, i compagni di squadra e allenatori, e in particolare tutti al Brighton"., proprietario del Brighton, ha commentato: "Siamo assolutamente devastati per Enock. (...) Come club, vogliamo dargli tutto l'amore, l'aiuto e il supporto che possiamo per recuperare al meglio e poi prendere le decisioni per i prossimi passi della sua vita". Ancheha commentato: "Sono molto dispiaciuto. Prima di arrivare avevo guardato a tutta la squadra e lui era il giocatore con cui non vedevo l'ora di lavorare. Faremo di tutto per aiutarlo".