Thomas N’Kono, portiere del Camerun negli anni '80 e '90, ha parlato da l'idolo di Buffon ai microfoni di Tuttosport: "Ogni tanto ci scambiamo dei messaggi. Non guardo tutte le sue partite, ma lo seguo spesso. L'impressione attuale? Ottima. A me sembra tuttora il portiere più forte al mondo e sono sicuro che in futuro verrà ricordato come il migliore di tutti i tempi".



"Ritiro? Per come l’ho visto io ultimamente, secondo me potrebbe anche continuare. Sono decisioni personali, ogni calciatore quando arriva a quel punto deve seguire le proprie sensazioni, i propri desideri. Un consiglio a Buffon? Di decidere in base a quello che desidera, a ciò che avverte dentro di sè. Per come l’ho visto parare negli ultimi tempi, secondo me, se volesse, potrebbe giocare ancora uno o due anni. Gigi possiede una mentalità fantastica. E poi è un positivo e un ottimista di natura e queste sono qualità che ti rendono più giovane. Gigi ha 40 anni, ma se uno non lo sapesse e lo giudicasse soltanto per quello che gli vede fare in campo penserebbe a un portiere molto più giovane. A me Buffon sembra un 26enne".



"Per cosa è speciale? Al di là dei notevoli mezzi tecnici, Gigi è fenomenale nel trasmettere serenità alla squadra nei momenti difficili. E’ un portiere di personalità, non ha paura di nulla. E soprattutto è sempre un punto di riferimento per i suoi compagni nei momenti di difficoltà".



"Io idolo? Per me è un onore, un orgoglio immenso. E non dimenticherò mai la bellissima sorpresa che fece a me e alla mia famiglia quando venne in Africa per la mia partita d’addio al calcio. Ho promesso a Gigi che quando toccherà a lui ricambierò. Spero possano passare ancora un paio di anni".