Thomas N’Kono, leggendario portiere del Camerun, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di André Onana, estremo difensore dell'Inter: "Barcellona? Per lui si trattava di una partita complicata sotto l’aspetto ambientale e psicologico, con grande pressione. Per la posta in palio, per l’alternanza con Handanovic, perché si giocava nello stadio dove sognava di giocare da canterano del Barça. Ha dimostrato grande personalità: ci sono partite nelle quali non bastano o non contano sono le qualità tecniche, ci vuole qualcosa in più e ha dimostrato grande solidità mentale".



DUALISMO - "Penso che Onana debba ispirarsi ad Handanovic, una leggenda del club e del ruolo, e André deve sentirsi come una specie di alunno privilegiato. Samir conosce tutto ciò che c’è da sapere dell’Inter, è una guida perfetta. André deve approfittare dell’esperienza di Handa, aprirsi la porta e conquistare la titolarità".



MONDIALE - "Penso che per Onana sia arrivato il momento di affermarsi a livello internazionale anche col Camerun, e non c’è occasione migliore del Mondiale. Sarà titolare in Qatar e deve sfruttare la vetrina e il momento: deve prepararsi mentalmente, godersi il torneo e cercare la consacrazione. È una competizione particolare per quel mix di aspettativa generale e voglia di dimostrare. Ti guarda il mondo, e in Camerun la critica non è mai tenera, la gente si aspetta tantissimo. Però se le cose vanno bene non ti dimenticano più, lo dico per esperienza".