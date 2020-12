Nacho Monreal, laterale della Real Sociedad, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, decisiva per il passaggio del turno in Europa League: “È una gara speciale, ci giochiamo la qualificazione contro un rivale molto forte. Tuttavia stiamo facendo un buon calcio ed abbiamo buone sensazioni. Faremo di tutto, se siamo precisi davanti alla porta potremo fare un ottimo risultato. Nella gara di andata forse meritavamo noi di vincere, ma alla fine abbiamo perso. Domani dovremo fare il nostro gioco, dominare il gioco ed essere precisi davanti alla porta”.



LE ASSENZE - “Oyarzabal e David Silva? Sono due assenze importanti, sicuramente ci mancheranno ma sono sicuro che chi li sostituirà farà benissimo. Questo è il bello della nostra squadra, siamo molto uniti. Se vinciamo passeremo il turno e speriamo di farlo”.