Álvaro “Chino” Recoba asume el cargo de entrenador del primer equipo en el día de hoy. El Cuerpo Técnico estará integrado por Nelson Abeijon (AT) y Juan Manuel Alzamendi (PF)



¡Éxitos en esta nueva etapa, @Chino_Recoba20!#ElClubGigante pic.twitter.com/Z1X1Hb62MW — Nacional (@Nacional) October 20, 2023

