La pandemia coronavirus ha obbligato le persone a stare in casa, le dirette Instagram sono una buona occasione per passare il tempo. Anche per i big dello sport, tra i quali Federer e Nadal. I due hanno chiacchierato sul popolare social network, non qualche difficoltà iniziale, scherzando molto. "Dall'accademia mi sono fatto spedire qualche attrezzo da palestra e mi alleno a casa, cercando di tenere una buona condizione fisica e mentale. Non tocco una racchetta da Indian Wells, non so se sarò ancora capace” ha detto ridendo il maiorchino. "Buon per me” ha risposto sorridendo Federer. Poi lo svizzero ha parlato delle condizioni del suo ginocchio: "La riabilitazione è iniziata bene, poi è andata un pochino più lenta del previsto. Ora va meglio, ma comunque il vantaggio di questa situazione è che non c’è fretta". Federer ha poi fatto una domanda all'amico-rivale chiedendogli se sono vere le voci di un cambio della sua 'mano dominante' in giovanissima età visto che gioca con la sinistra, ma nelle attività normali usa principalmente la destra. "Avevo 3 o 4 anni quando ho iniziato, non era facile capire quale fosse la mia mano dominante, ma sono sempre stato mancino".