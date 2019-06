Rafael Nadal e la terra rossa: un binomio unico nella storia della sport. Lo spagnolo ha vinto quest'oggi per la 12esima volta il Roland Garros, superando in 4 set Dominic Thiem, lo stesso avversario sconfitto un anno fa. Partita in cui fisicità e intensità hanno regnato sovrane. I primi due set sono combattutissimi: Nadal va avanti (6-3), Thiem riporta in parità il conteggio dei parziali (7-5). Da quel momento l'austriaco cala e, contestualmente, Nadal azzanna la partita: con un parziale terrificante di 12 games a 2 chiude senza troppi patemi il terzo e quarto set (entrambi 6-1) e agguanta l'ennesimo Slam rosso. Qualche rimpianto per Thiem, estremamente affaticato anche per colpa di una programmazione, nell'ultima settimana di gioco, a dir poco sfortunata.

Per Rafa è il titolo Slam numero 18, secondo di ogni epoca nel tennis maschile, alle spalle del solo Roger Federer che guida questa classifica d'eccellenza con 20 titoli.