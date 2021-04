Denis Suarez si è finalmente ritrovato nella sua nuova avventura o meglio ritorno al Celta Vigo. Il centrocampista spagnolo cresciuto nel vivaio del Celta ha girato il mondo partendo dal Manchester City, passando per l'Arsenal, per il Siviglia, per il Barcellona e ora tornando a casa al Celta dove, finalmente, ha trovato la giusta dimensione.



Il merito secondo la stampa spagnola sembra essere anche di Nadia Aviles, la sua fidanzata che lo accompagna da qualche tempo e gli sta dando anche tanta serenità lontano dal campo da gioco. Bellissima modella, seguitissima sui social con oltre 200 mila follower, e con foto che spesso poco lasciano all'immaginazione. Non la conoscevate? Eccola nella nostra gallery.