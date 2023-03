È un momento complicato per Julian Nagelsmann. L’allenatore tedesco è stato esonerato dal Bayern Monaco e, al suo posto, sulla panchina dei bavaresi siederà Thomas Tuchel. Per supportarlo e stargli vicino in questo periodo difficile, la sua fidanzata Lena Wurzenberger ha deciso di lasciare il proprio lavoro come reporter alla "Bild".



Il 35enne ha ricevuto la notizia mentre era in settimana bianca proprio insieme alla sua Lena che ha scelto di restargli ancora più vicino. Come riportato da Bunte.de, La giornalista ha comunicato in queste ore ai suoi datori di lavoro di volersi fermare, senza specificare quando intenderà riprendere. La relazione tra i due era diventata di dominio pubblico solo pochi mesi fa ed era stata oggetto di numerose critiche in Germania. Wurzenberger era l’inviata della Bild al seguito del Bayern Monaco e, dopo che la storia d’amore con l’allenatore del club era trapelata, era stata sollevata dall’incarico e riassegnata alla sezione locale.