Con l'ottavo di Championsvsstasera sono uno di fronte all'altro due allenatori tedeschi,. Può essere (ma anche no, vedremo) un passaggio di consegne tra due generazioni (33 anni Nagelsman, 53 Klopp) divise da vent’anni di differenza ma. Non è un caso che la finale di Champions dell'anno scorso - Bayern Monaco-Psg - abbia visto di fronte due tedeschi, Flick e Tuchel.. La Bundesliga in quest'ultimo decennio - forte di premesse economiche che nessuna lega vanta in Europa - ha trovato una propria nuova identità, una diversità che non ha mai avuto e che contempla tradizione e innovazione, lo ha fatto riassumendo il meglio dei due modelli a cui i suoi allenatori si sono ispirati, la Premier e la Liga. Il calcio tedesco è da tempo la summa di queste due scuole: offensivo, coraggioso, soprattutto flessibile.In Germania li chiamano i «», ovvero gli allenatori cresciuti a pane e pc, studiando tattica e cercando soluzioni nei riflessi dello schermo.. Nomi da appuntarsi, quindi: il 44enne, che con il suo Borussia Mönchengladbach, è chiamato alla sfida più improba degli ottavi di Champions, contro lo stra-favorito City di Guardiola; il 39enne, tecnico del Borussia Dortmund (agli ottavi incrocia il Siviglia) cresciuto all'ombra prima di Klopp e poi dello svizzero Favre; un altro vice (come) pronto a prendersi la scena. E soprattutto l’ancora poco conosciuto, figlio di Dieter e nipote di Uli, due glorie anni 70 e 80 del calcio tedesco. Hoeneß (classe 1982 come Terzic) a luglio è arrivato all’Hoffenheim, dopo l'apprendistato con l'Under 23 del Bayern. Sta faticando in campionato (è 12°), ai sedicesimi di Europa League ha un avversato soft (i norvegesi del Molde); ma viene ritenuto il tecnico più brillante della sua generazione. Oggi Klopp - al netto delll’attuale momento di difficoltà - e Nagelsmann sono gli esempi più marcatamente «tedeschi» nella filosofia del gioco (e sarà bello vedere chi dei due andrà avanti in Champions), ma Tuchel (Chelsea, ma fino all'altro ieri al Psg) eallo Spartak Mosca sono in scia e dietro a loro sta sgomitando una pattuglia di nomi già conosciuti, ma anche no. Uno su tutti: l’austriaco, 28 anni, da due anni assistente di Rose al Borussia Mönchengladbach (i due avevano lavorato insieme a Salisburgo).: questo il percorso di altri due emergenti che guidano la coppia di testa nella Seconda Divisione di Germania,(Amburgo) e(Bochum). Comunque vada a finire questa stagione, sono entrambi pronti per il salto in Bundesliga. Sono allenatori che arrivano già pronti, già preparati all'esame, già attrezzati:- l'allenatore del Bayern che ha più titoli vinti (6) di partite perse (5 su 65 totali) - è stato per otto anni (2006-2014) il vice di Low in nazionale e - stando ai sussurri in Germania - è il più accreditato a prenderne il posto da ct, quando avrà finito di saziarsi con il Bayern.