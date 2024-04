Nagelsmann può tornare al Bayern Monaco: 'Nessun contatto, ma qualche offerta può arrivare'

C'è ancheper la panchina del. Un'ipotesi clamorosa quella circolata in Germania nelle ultime ore, soprattutto considerando i pregressi.Poco più di un anno fa infatti, i bavaresi esoneravano Nagelsmann, allora allenatore del Bayern, affidando la squadra a ThoasProprio Tuchel però a fine stagione saluterà il club di Monaco, una decisione già annunciata con la dirigenza al lavoro per trovare il suo successore. E in lizza c'è anche Nagelsmann.- A parlare della vicenda è stato proprio Nagelsmann, oggi ct dellacon cui disputerà gli Europei casalinghi a giugno, ai microfoni di RTL: "Non ho un'offerta scritta e non ci sono stati contatti. Personalmente, sono ancora nella fase in cui penso e valuto quale sarà il mio futuro professionale.

Altri club? Penso che ci siano alcune società interessate e alcune offerte che, prima o poi, potrebbero arrivare. Al momento, però, non ho nulla di pronto da firmare".