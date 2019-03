Radja Nainggolan sente profumo di derby. Dopo aver saltato per infortunio la partita vinta col Milan, il centrocampista belga dell'Inter è pronto a tornare nel posticipo di domenica sera a San Siro contro la Lazio. Recentemente l'ex romanista ha confessato di non aver "mai avuto così tanti infortuni in carriera", che lo hanno un po' spaventato. Anche per questo si è reso conto di dover cambiare stile di vita, prestando maggiore attenzione alla cura per il proprio corpo. Così ha ridotto il numero di sigarette fumate e ha modificato l'alimentazione. Tutti i giorni il cuoco di Appiano Gentile gli prepara un pasto da portar via e mangiare a casa.



RITIRO IN SVIZZERA - Altra novità in casa Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ritiro estivo prima della tournée estiva in Asia per l'International Champions Cup sarà a Lugano in Svizzera: quindi niente ritorno a Pinzolo in Trentino Alto Adige. A fine stagione inizieranno i lavori alla Pinetina per costruire una nuova palazzina destinata agli alloggi della squadra, che sarà pronta tra un anno nella primavera del 2020.