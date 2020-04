Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell'Inter, in prestito al Cagliari, parla in diretta Instagram con Fabio Fognini della Roma, sua vecchia squadra: "Nella Capitale ho lasciato il cuore, a livello calcistico, di spogliatoio e per i campioni con cui ho giocato: è stata un'esperienza unica. Purtroppo l'essere orgoglioso e il mio carattere mi hanno fatto cambiare piazza".